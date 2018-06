Karlsruhe (AFP) Die öffentliche Hand haftet für Schäden an Autos, die beim Mähen von Straßenrandstreifen entstehen. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Montag veröffentlichten Urteil. Damit siegte eine Frau in letzter Instanz: An ihrem Auto hatte ein von einer Motorsense hochgeschleuderter Stein einen Schaden von knapp 1000 Euro verursacht.(Az: III ZR 250/129)

