Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hofft nach dem für Mittwoch angekündigten Chefwechsel bei Siemens auf ruhigere Zeiten bei dem deutschen Technologiekonzern. Aus Sicht der Kanzlerin "ist Siemens ein Flaggschiff der deutschen Wirtschaft, und deshalb ist es ihr wichtig, dass dieses Weltunternehmen wieder in ruhiges Fahrwasser gerät", sagte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter am Montag in Berlin. Merkel habe "die Arbeit und die Fachkompetenz" des scheidenden Siemens-Chefs Peter Löscher "immer sehr geschätzt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.