Istanbul (AFP) Soldaten der Bundeswehr haben im türkischen Schwarzmeerhafen Trabzon erste Fahrzeuge des Afghanistan-Einsatzes für den Heimtransport per Schiff auf eine Fähre verladen. Die Fähre sollte noch am Montag die Reise nach Deutschland antreten, wie ein Bundeswehrsprecher sagte. Das Schiff wird mit 151 Fahrzeugen und Containern mit Ausrüstung des ISAF-Einsatzes der Bundeswehr an Bord am 10. August in Emden erwartet.

