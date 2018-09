Berlin (dpa) - James Wan hat sich im Horror-Genre bereits mit Werken wie "Saw - Wessen Blut wird fließen?" oder "Insidious" einen Namen gemacht.

Nun erzählt der gebürtig aus Malaysia stammende Regisseur in "The Conjuring" (Originaltitel) von einer Familie, deren einsam gelegenes Farmhaus in Rhode Island von Dämonen heimgesucht wird.

Hilfe holt sich Familie Perron bei renommierten Dämonologen. Mit Vera Farmiga ("Up in the Air") und Patrick Wilson ("Insidious") ist der Film prominent besetzt. Gleich am Startwochenende konnte das Gruselwerk in den Vereinigten Staaten mehr 40 Millionen US-Dollar einspielen. Gekostet haben soll der Film indes nur 20 Millionen US-Dollar.

Conjuring - Die Heimsuchung, USA 2013, 112 Min., FSK ab 16, von James Wan, mit Vera Farmiga, Ron Livingston, Patrick Wilson

Zur Filmseite