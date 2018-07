Hamburg (SID) - (SID) - Nationaltorhüter René Adler kehrt am Dienstag in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurück. Nach einem ausgiebigen Belastungstest im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hätten die Ärzte grünes Licht gegeben, teilte der HSV mit. Das Testspiel gegen Dynamo Dresden an Mittwoch komme für den 28-Jährigen aber noch zu früh.

Adler hatte auf der USA-Reise der Nationalelf Ende Mai eine Knieprellung und einen Kapseleinriss erlitten. Er musste bereits auf die beiden Trainingslager der Hanseaten in Österreich verzichten und absolvierte eine umfangreiche Reha. Zuletzt hatte der Keeper betont, in der ersten Runde des DFB-Pokals am ersten August-Wochenende bei Schott Jena wieder zwischen den Pfosten stehen zu wollen.