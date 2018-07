Havanna (SID) - Die zweimalige Dreisprung-Weltmeisterin Yargelis Savigne aus Kuba hat am Montag ihren Rücktritt erklärt. Die 28-Jährige hatte 2007 in Osaka und 2009 in Berlin den WM-Titel geholt, in den vergangenen zwei Jahren aber den Anschluss an die Weltspitze verloren. Savignes persönliche Bestweite liegt bei 15,28 m, aufgestellt 2007 in Osaka. Bei Olympia 2012 in London war sie mit 14,12 m nicht über Rang neun hinausgekommen.