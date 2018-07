Riga (AFP) Israels Präsident Schimon Peres hat sich vor den anstehenden Nahost-Friedensgesprächen zuversichtlich gezeigt. "Der Nahe Osten ist in einer stürmischen Lage", sagte der 89-Jährige am Montag bei einem Besuch in Lettland. Er hoffe, dass wieder Frieden in der Region einkehren werde. Ziel sei es, einen palästinensischen Staat neben Israel zu gründen, "um in Frieden und Freundschaft miteinander zu leben und alle Konflikte beizulegen, was heute für alle Menschen im Nahen Osten so wichtig ist."

