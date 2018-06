Köln (SID) - Im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gastiert Dynamo Dresden beim VfL Bochum. Das Team von Peter Neururer will nach dem Sieg zum Auftakt bei Union Berlin den Anschluss an die Tabellenspitze halten, die Elf von Dresdens Trainer Peter Pacult strebt im Duell der früheren Erstliga-Klubs nach dem Remis gegen den 1. FC Köln den ersten Sieg der Saison an. Anstoß ist um 20.15 Uhr.

Steffen Deibler kämpft bei der Schwimm-WM in Barcelona um eine Medaille im Finale über 50 m Schmetterling. Der Hamburger hatte im Halbfinale einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Bei den Männern geht es zudem über 100 m Brust um Medaillen, bei den Frauen stehen die Finals über 100 m Schmetterling und 200 m Lagen auf dem Programm.