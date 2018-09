Klagenfurt (SID) - Die deutschen Beachvolleyballer kämpfen ab Dienstag im österreichischen Klagenfurt um den EM-Titel. Dabei haben die deutschen Top-Duos Katrin Holtwick/Ilka Semmler und Jonathan Erdmann/Kay Matysik gute Aussichten auf einen Platz auf dem Siegerpodest.

Die Vize-Weltmeisterinnen Karla Borger und Britta Büthe können wegen einer Verletzung von Büthe nicht gemeinsam an den Start gehen. "Die EM kommt einfach eine Woche zu früh für mich," sagte die 25-Jährige, die bereits während der WM in Polen Probleme mit der Bauchmuskulatur hatte. Nun soll die Verletzung vollständig ausheilen. "Ich will für die deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand topfit sein und zuvor beim Grand Slam-Turnier in Berlin die nötige Wettkampfpraxis sammeln", sagte die Stuttgarterin. Ihre Partnerin tritt mit Elena Kiesling in Klagenfurt an.

Olympiasieger Julius Brink und sein neuer Partner Sebastian Fuchs verzichten komplett auf die EM, für die beiden rücken Lars Flüggen/Alexander Walkenhorst ins deutsche Team. Das Duo aus Berlin und Kiel reist nach Silber bei den FIVB Open in Anapa/Russland mit viel Selbstvertrauen zu den europäischen Titelkämpfen.

Auch Holtwick/Semmler, die sich nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM auf der World Tour wieder gefangen haben, gehen nach dem dritten Platz beim Grand Slam in Long Beach (USA) selbstbewusst ins Turnier. "Die Medaillenkandidaten kann man an den fünf Fingern einer Hand abzählen, Katrin und Ilka gehören natürlich auch dazu", sagt ihr Trainer Andreas Künkler. Insgesamt sind je 32 Teams am Start, gespielt wird zunächst in acht Vierer-Pools, danach geht es im K.o.-System weiter.