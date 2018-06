Berlin (dpa) - Trotz des statistisch geringen Risikos werden Busfahrten mitunter zur Reise ins Verderben. Einige schwere Busunglücke in Europa:

September 2012: Ein geplatzter Reifen führt zu einem schweren Unfall in Südfrankreich. Ein Baby stirbt und 35 Menschen werden verletzt, als ein Bus mit rumänischen Urlaubern die Mittelleitplanke durchbricht und umstürzt.

August 2012: Bei einem Busunglück in Belgien stirbt ein Deutscher, mehr als 20 Jugendliche werden leicht verletzt. Der Reisebus mit Passagieren aus München war von der Autobahn abgekommen, umgestürzt und in einem Straßengraben gelandet.

März 2012: In einem Schweizer Tunnel kommen 28 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen belgische Schulkinder auf einer Klassenfahrt. Ihr Bus war gegen die Wand einer Nothaltebucht geprallt.

September 2011: Auf dem Weg von Sarajevo nach Oberhausen fährt ein voll besetzter Reisebus in Südhessen auf einen Kranwagen. Die rechte Vorderseite des Busses wird aufgerissen, ein Mann stirbt. Alle Passagiere kamen aus Bosnien-Herzegowina.

September 2010: 14 Polen sterben am Schönefelder Kreuz nahe Berlin, als ihr Bus auf der Rückreise aus Spanien von einem Auto gerammt wird und gegen einen Brückenpfeiler kracht.

Februar 2010: Bei einem der schlimmsten Busunfälle in Österreich kommen sechs Menschen ums Leben, Dutzende werden verletzt. In der Nähe von Wien waren ein deutscher Reisebus und zwei Lastwagen zusammengestoßen. Die Kosovo-Albaner an Bord waren auf dem Weg nach München.