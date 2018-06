Rom (dpa) - Bei einem schweren Busunglück sind am Abend in Süditalien mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, verunglückte der Reisebus auf einer Autobahn westlich von Neapel bei Monteforte Irpino. Rettungskräfte befürchten, dass die Zahl der Opfer noch steigen könne. Ein Ansa-Fotograf berichtete von 30 mit Tüchern bedeckten Körpern, die er an der Unfallstelle gesehen habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.