Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat vor seiner Aussage im Drohnen-Untersuchungsausschuss übermorgen nochmals Unterstützung von Kanzlerin Angela Merkel bekommen. Sie vertraue de Maizière voll und schätze seine Arbeit sehr, sagte Vizeregierungssprecher Georg Streiter in Berlin. Größeren Rückhalt könne man sich gar nicht wünschen, so Streiter. Der Minister soll am Mittwoch als Zeuge darüber Auskunft geben, wann und wie er von den Problemen mit der Aufklärungsdrohne "Euro Hawk" erfuhr.

