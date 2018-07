Berlin (dpa) - Das schwere Unwetter, das am Sonntag über Teilen Süddeutschlands getobt hat, ist in der Nacht weiter nach Osten gezogen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, kam es dabei zu kräftigen Gewittern und Starkregen.

Größere Schäden wurden bis zum frühen Morgen aber nicht bekannt. "Wir haben wohl Glück gehabt. Wetterbedingte Unfälle, Schäden und Brände wurden bisher nicht gemeldet", hieß es aus dem Lagezentrum des Innenministeriums in Thüringen.

Teile Süddeutschlands kamen nicht so glimpflich davon: Hier hatte es am Sonntag heftige Unwetter gegeben. In Mittelfranken (Bayern) seien am Abend bei starkem Wind und Regen zahlreiche Bäume entwurzelt worden und auf Straßen gekippt, herumliegende Äste hätten den Verkehr behindert, sagte ein Polizeisprecher in Nürnberg. "Wir haben bereits ein weit überdurchschnittliches Einsatzaufkommen."

Bereits am Nachmittag und frühen Abend hatten heftige Unwetter im Südwesten gewütet. Nach Angaben des DWD war vor allem der Großraum Stuttgart betroffen. In Sekundenschnelle braute sich etwa in Tübingen ein Hagelsturm zusammen. Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle kamen wie Geschosse vom Himmel herab, Passanten suchten hastig nach einem Unterstand.

Innerhalb kürzester Zeit waren ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt, in Hauseingängen standen Hagel und Eis mehrere Zentimeter hoch. Auch in der Landeshauptstadt Stuttgart fiel bei nahezu dunklem Himmel zeitweise heftiger Regen.

In einem Reutlinger Krankenhaus zerbarsten im heftigen Hagel mehr als 50 Fensterscheiben, wie die Stadt am Abend mitteilte. Die Polizei in der Region registrierte innerhalb von drei Stunden 470 Notrufe. Mehrere Menschen wurden den Angaben zufolge von Hagelkörnern getroffen und verletzt, einer auch von einem herabfallenden Dachziegel. Auch im Kreis Esslingen war die Feuerwehr wegen der schweren Unwetter pausenlos im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Für Baden-Württemberg hob der DWD die Unwetterwarnungen am Abend auf. Für einige Teile Bayerns galt zunächst noch eine Warnung vor schweren Gewittern mit starkem Regen und Hagel.

