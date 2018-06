Paris (AFP) Frankreich hat die Freilassung von Ägyptens gestürztem Staatschef Mohammed Mursi gefordert. Es müssten die "politischen Gefangenen" freigelassen werden, "Mursi eingeschlossen", sagte der französische Außenminister Laurent Fabius am Dienstag in Paris. Zugleich rief er zu einem Ende der Gewalt in Ägypten auf und verurteilte die "Brutalität" der vergangenen Tage. "Die Lage ist sehr kritisch", sagte der Minister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.