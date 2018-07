Paris (AFP) Eine Internetseite der früheren First Lady Carla Bruni-Sarkozy, die mit 410.000 Euro aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde, sorgt für heftige Polemik in Frankreich. Bis Dienstagvormittag unterschrieben mehr als 85.000 Menschen eine Online-Petition, in der die Sängerin aufgefordert wird, das Geld "den Franzosen zurückzugeben" und den Betrag zu spenden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.