Köln (SID) - Die Gold-Kraemer-Stiftung richtet in Köln-Frechen das deutschlandweit erste Fußball-Leistungszentrum für Nachwuchs-Talente mit geistiger Behinderung ein. Angelehnt an die Ausbildung der Bundesliga-Klubs werden dort junge Fußballer täglich im Rahmen einer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf Top-Niveau trainieren. Damit sollen Sportler mit geistiger Behinderung die gleichen Entwicklungschancen wie Fußball-Talente ohne Handicap erhalten.

Zu den Förderern des Projekts zählen Vorstand Markus Ritterbach vom Zweitligisten 1. FC Köln, Teammanager Michael Reschke vom Bundesligisten Bayer Leverkusen und der frühere Bayer-Manager Reiner Calmund.

"Langfristig werden wir bis zu 24 Teilnehmer im Fußballleistungszentrum fördern", sagte Willi Breuer, sportlicher Leiter des Projekts. Offiziell startet das Leistungszentrum am 1. August mit einer Männermannschaft, ein Frauenteam ist nach Angaben der Stiftung in Planung. Derzeit werden bundesweit geistig behinderte Jugendliche mit fußballerischem Talent gesucht, die in Frechen gefördert werden sollen.