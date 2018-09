Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den ivorischen Stürmer Ibrahim Sissoko für ein Jahr an den französischen Rekordmeister AS St. Etienne verliehen. Bereits in der vergangenen Saison spielte der 21-Jährige auf Leihbasis beim griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen. Sissoko war im Januar 2012 zu den Niedersachsen gewechselt.