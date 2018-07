Berlin/Baden Baden (dpa) - Die deutsche Metal-Band Powerwolf ist mit ihrem neuen Album "Preachers Of The Night" auf Anhieb an die Spitze der Album-Charts gestürmt.

Direkt dahinter liegen die norddeutschen Volksmusiker von Santiano, die mit ihrer Platte "Mit den Gezeiten" von 4 auf 2 klettern, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control am Dienstag in Baden-Baden mitteilte. Leicht abgerutscht von Platz 2 auf 3 ist Robin Thicke mit "Blurred Lines". US-Sternchen Selena Gomez steigt mit ihrem neuen und nunmehr vierten Studioalbum "Stars Dance" auf der 4 ein.

Ihr "Best Song Ever" beschert One Direction den besten Neueinstieg in den Single-Charts: Die britische Boy-Band startet auf Platz 20. Helge Scheider gibt mit "Sommer, Sonne, Kaktus!" schonmal einen Vorgeschmack auf sein gleichnamiges, im August erscheinendes Album und steigt auf der 48 ein.

Der Sommerhit 2013, Aviciis "Wake Me Up", steht - wie in den beiden Vorwochen auch - an der Spitze. Auf Platz 2 folgt Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell mit "Blurred Lines". Naughty Boy feat. Sam Smith steigen mit "La La La" von 4 auf 3.

Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag

veröffentlicht.