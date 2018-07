Rom (dpa) - Der italienische Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi könnte heute zum ersten Mal rechtskräftig verurteilt werden. Das oberste italienische Gericht verhandelt in dritter Instanz in seinem Mediaset-Prozess um Steuerhinterziehung. In den beiden vorherigen Instanzen war der 76 Jahre alte Berlusconi zu vier Jahren Haft und einem Verbot öffentlicher Ämter für fünf Jahre verurteilt worden.

Bestätigt das Gericht den Schuldspruch, wäre der dreifache Regierungschef das erste Mal rechtskräftig verurteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.