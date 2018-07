Washington D.C. (SID) - Die deutsche Spitzenspielerin Angelique Kerber (Kiel) ist zu Beginn des WTA-Turniers in Washington ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und ins Achtelfinale eingezogen. Auch Mona Barthel (Bad Segeberg) und Andrea Petkovic (Darmstadt) gewannen ihre Auftaktmatches und treffen beim mit 235.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der Runde der besten 16 im direkten Duell aufeinander.

Vier Wochen vor den US Open (26. August bis 9. September) bezwang die in Washington top-gesetzte Kerber die US-Qualifikantin Irina Falconi locker mit 6:2, 6:3 in knapp 68 Minuten. Im Achtelfinale wartet in Melanie Oudin (USA) erneut eine Außenseiterin auf die Weltranglisten-Neunte.

Die an Position sechs gesetzte Barthel behauptete sich mit 6:2, 6:2 gegen die Schweizerin Stefanie Vögele. Die frühere Top-10-Spielerin Petkovic gewann ihr Erstrunden-Match gegen Jessica Pegula aus den USA 6:2, 7:5.