Berlin (dpa) - Der für Rüstung zuständige Staatssekretär Stéphane Beemelmans hat Verteidigungsminister Thomas de Maizière in der Drohnen-Affäre in Schutz genommen. Vor dem Untersuchungsausschuss sagte er, dass er seinen Chef erst über die Probleme beim "Euro Hawk" unterrichtet habe, als das Milliardenprojekt nicht mehr zu retten gewesen sei. "Die Verantwortung hierfür trage ausschließlich ich", sagte er. Er sehe "auch in der Rückschau keinerlei Holschuld des Ministers", was Informationen über den "Euro Hawk" angehe. Morgen sagt de Maizière selbst vor dem Gremium aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.