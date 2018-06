Sydney (AFP) Große Fortschritte für die Wetterforschung erhoffen sich Forscher in Australien von einem am Mittwoch in Betrieb genommenen neuen Supercomputer. Das Gerät, das Wissenschaftlern an der Universität der Hauptstadt Canberra nun zur Verfügung steht, verfügt über eine extrem hohe Leistungsfähigkeit und kann damit in kurzer Zeit größte Datenmengen verarbeiten. Benannt ist der Rechner nach Raijin, dem japanischen Gott der Donner, der Blitze und der Stürme.

