New York (SID) - Der Schütze des ersten Korbs in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist tot: Ossie Schectman, einstiger Guard der New York Knicks, starb im Alter von 94 Jahren. Schectman hatte am 30. Juli 1946 im Spiel gegen die Toronto Huskies (68:66) getroffen. Die Saison 1946/47 blieb seine einzige in der NBA.