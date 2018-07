Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem mit Spannung erwarteten Sitzungsergebnis der US-Notenbank Fed hat der Dax eine klare Richtung vermissen lassen. Mit einem kleinen Plus von 0,06 Prozent auf 8275 Punkte stand der Leitindex nur unwesentlich höher als am Vortag.

Der Kurs des Euro stieg zuletzt wieder über den Referenzkurs, den die Europäische Zentralbank am Nachmittag auf 1,3275 Dollar festgesetzt hatte.

