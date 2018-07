São Paulo (AFP) In der brasilianischen Metropole São Paulo hat es erneut Zusammenstöße zwischen der Polizei und Randalierern gegeben. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, nachdem eine kleine Gruppe von Anarchisten nach einer friedlich verlaufenen Demonstration angefangen habe, in dem Viertel Pinheiros Banken, Geschäfte und Autohäuser zu plündern, erklärte die Polizei am Dienstag (Ortszeit). Fünf Menschen seien festgenommen worden.

