Peking (AFP) In der Umgebung einer Fabrikanlage in Zentralchina sind einem Bericht zufolge seit ihrer Stilllegung vor vier Jahren mindestens 26 Menschen an Cadmium-Vergiftungen gestorben. Hunderte weitere Anwohner seien wegen der hochgiftigen Substanz erkrankt, berichtete die Tageszeitung "China Youth Daily" aus der Provinz Hunan am Mittwoch. In Bodenproben aus der Umgebung der früheren Chemieanlage lag die Cadmium-Konzentration demnach teils 300-fach über dem zulässigen Grenzwert.

