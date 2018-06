New York (dpa) - Der langjährige Chef des Firefox-Entwicklers Mozilla, Gary Kovacs, wird künftig den Antiviren-Spezialisten AVG führen. Die Software-Firma mit Sitz in San Francisco und Amsterdam gab die Berufung des Managers am späten Dienstag bekannt.

AVG hat derzeit rund 150 Millionen Kunden weltweit. Ihn habe angelockt, dass die Firma das mobile Geschäft auf Smartphones und Tablets ausbauen wolle, sagte Kovacs in einem Interview mit dem Blog "All Things D".

Mozilla ist vor allem für den populären Web-Browser Firefox bekannt. Unter dem Ende 2010 angetretenen Kovacs wagten sich die Entwickler jedoch auch ins Smartphone-Geschäft mit einem eigenen Firefox-Betriebssystem vor. Erste Smartphones mit Firefox OS kommen derzeit auf den Markt.

Kovacs hatte seinen Abschied bei Mozilla bereits im April angekündigt. Er hatte zuvor unter anderem bei SAP und Adobe gearbeitet.

