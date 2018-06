Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Die Lufthansa erhöht ab August ihre Treibstoffzuschläge und berechnet diese künftig auch abhängig von der Reiseklasse. Betroffen von der Erhöhung zum 7. August seien nur Kunden der Business Class und der Ersten Klasse, teilte die Lufthansa am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Für diese stiegen die Zuschläge auf Langstreckenflügen um 50 Euro je Streckenabschnitt. Abhängig von der Länge der Flugstrecke lägen die Treibstoffzuschläge bei Langstreckenflügen in der Business Class und der Ersten Klasse damit zwischen 170 und 192 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.