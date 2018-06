Kairo (AFP) Die EU und die USA verstärken ihre diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts in Ägypten. Einen Tag nach der Abreise von EU-Chefdiplomatin Catherine Ashton flog Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) am Mittwoch nach Kairo, um sich ein Bild von der Lage zu machen. In der kommenden Woche unternehmen zwei US-Senatoren einen Vermittlungsversuch zwischen den politischen Lagern, die sich weiterhin unversöhnlich gegenüber stehen.

