Paris (AFP) Mit Genugtuung hat der Pharmakonzern Bayer auf die Entscheidung der EU-Kommission reagiert, dass das umstrittene Aknemittel Diane 35 künftig auch in Frankreich wieder vertrieben werden darf. Damit habe die Kommission die Nutzen und Risiken von Diane 35 bestätigt, wenn das Mittel entsprechend seiner Marktzulassung angewendet wird, erklärte die französische Tochter von Bayer am Dienstagabend in Paris. Bayer werde nun eng mit der französischen Arzneimittelaufsicht (ANSM) beim Vertrieb in Frankreich zusammenarbeiten.

