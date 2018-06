Berlin (AFP) - (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) reist noch am Mittwoch in die ägyptische Hauptstadt Kairo. Der Minister wolle sich "in dieser kritischen Phase persönlich ein Bild von der Lage" machen, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin mit. Geplant seien Gespräche mit Interims-Außenminister Nabil Fahmi, weiteren Vertretern der Übergangsregierung und "Vertretern aller politischen Kräfte". Ein Treffen mit dem abgesetzten Präsidenten Mohammed Mursi sei nicht geplant.

