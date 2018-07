Kronach (dpa) - Der angeschlagene TV-Gerätehersteller Loewe hat einen Partner gefunden. Mit dem chinesischen Fernsehproduzenten Hisense International sei ein weitreichendes Kooperationsabkommen unterzeichnet worden, teilte Loewe in Berlin mit. Loewe steht unter gerichtlichem Gläubigerschutz. Der Schutzschirm, der eine Sanierung in Eigenregie ermöglichen soll, kann laut Gesetz maximal drei Monate aufrechterhalten werden. In dieser Zeit muss die Gesellschaft frisches Kapital auftreiben. Sonst droht die Insolvenz.

