Brüssel (AFP) Das pleitebedrohte Griechenland hat am Mittwoch insgesamt vier Milliarden Euro an frischer Finanzhilfe von den Europartnern erhalten. Der befristete Rettungsschirm EFSF überwies 2,5 Milliarden Euro an Notkrediten aus dem zweiten Anpassungsprogramm, wie die Institution mit Sitz in Luxemburg bekanntgab. Zuvor hatte Athen die Auflagen der Geldgeber erfüllt. Der dauerhafte Rettungsschirm ESM überwies zusätzlich 1,5 Milliarden Euro auf ein Sperrkonto in Athen, aus dem der Staat seine Schulden begleicht.

