Los Angeles (dpa) - Hollywoods Komödien-Regisseur Andy Fickman holte zuletzt Bette Midler und Billy Crystal als überforderte Großeltern vor die Kamera. In "Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern" über Oma und Opa, die erstmals auf die Enkel aufpassen, waren Turbulenzen und Missverständnisse vorprogrammiert.

Als nächstes nimmt es Fickman mit Ex-Partnern bei einer Hochzeit auf. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll der Komödienspezialist die Romanze "The Exes" nach der Buchvorlage "The Ex Files" inszenieren. Die Story dreht sich um die Ex-Freundin eines Bräutigams, die eher widerwillig zu der Hochzeit ihres ehemaligen Freundes anreist. Bei der Feier muss sie sich plötzlich mit vielen Ex-Liebschaften herumschlagen. Alte Romanzen werden aufgefrischt, das Hochzeits-Chaos ist nicht mehr zu vermeiden. Über die Besetzung der Rollen wurde noch nichts bekannt.