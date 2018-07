Stuttgart (dpa) - Mehr als vier Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden und Wendlingen in Baden-Württemberg steht heute der erste Schadenersatzprozess an. Klägerin am Landgericht Stuttgart ist die Witwe eines der 15 Opfer. Bei dem Toten handelte es sich um einen Kunden eines Autohauses in Wendlingen. Nach dem Blutbad an seiner früheren Schule in Winnenden war der 17 Jahre alte Amokläufer Tim K. nach Wendlingen geflüchtet. Dort erschoss er den 46 Jahre alten Kunden und einen 36-jährigen Mitarbeiter. Der Vater des Amokläufers hatte die Pistole unverschlossen im Kleiderschrank aufbewahrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.