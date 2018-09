Neu Delhi (dpa) - Der Grand Prix in Indien fliegt 2014 aus dem Rennkalender der Formel 1.

Grund dafür seien aber nicht die Beschwerden der Teams über hohe Steuern, sondern ein Wechsel des Rennens an den Anfang der Saison für die Saison 2015, sagte ein Sprecher der veranstaltenden Jaypee Group der Nachrichtenagentur AP. "Das ist eine Frage der Planung, solche Anpassungen gibt es immer wieder", sagte Askar Zaidi. 2015 soll das Rennen in Neu Delhi nach seinen Angaben bereits im März stattfinden.

"Wir haben auch das Rennen für März 2014 angeboten bekommen, aber wir haben gesagt, dass wir nicht zwei Rennen veranstalten können, die so dicht beieinander liegen", begründete Zaidi die Lücke. Dieses Jahr ist das Rennen auf den 27. Oktober terminiert. Durch Rennen in Russland, Österreich und in New Jersey ist die kommende Saison mit mehr als 20 Rennen bislang größer, als von den Teams gewünscht.

Im Zusammenhang mit dem fehlenden Indien-Rennen war Formel-1-Boss Bernie Ecclestone zitiert worden, der Grund dafür sei "politisch". Das hatte zu Spekulationen geführt, dass Red Bull, Ferrari und Co nicht länger bereit seien, die hohen Steuern auf das importierte Material zu bezahlen. Zaidi sagte, die Entscheidung habe damit nichts zu tun. Das Rennen sei dadurch nicht gefährdet.