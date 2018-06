Jerusalem (AFP) Die israelische Chefunterhändlerin bei den neuen Nahost-Friedensgesprächen, Zipi Livni, fühlt ihre Hoffnungen durch die ersten Unterredungen in Washington bestärkt. "Das hat mich ermutigt. Bei den Treffen herrschte eine gewisse Euphorie und Hoffnung", sagte die israelische Justizministerin in der Nacht zum Mittwoch in einem Interview des israelischen Armee-Radios.

