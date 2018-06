Jerusalem (AFP) Zum ersten Mal hat eine Palästinenserdelegation das israelische Parlament besucht. Abgeordnete, Parteivertreter und Geschäftsleute aus dem Westjordanland und Israel diskutierten am Mittwoch in der Knesset über den neuen Friedensprozess für den Nahen Osten. Mit dem Treffen wollten sie ihre Unterstützung für die Verhandlungen zum Ausdruck bringen. In einem symbolträchtigen Schritt wurde während des Treffens in der Knesset die palästinensische Flagge gehisst.

