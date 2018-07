Moskau (dpa) - Ein mächtiges Feuer auf dem Ostankino-Gelände des russischen Staatsfernsehens hat am Abend in Moskau einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mindestens 20 Einheiten rasten zu einem in Flammen stehenden Gebäude im Norden der Millionenmetropole, wie die Agentur Interfax meldete. In dem Komplex hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes etwa 1200 Menschen aufgehalten - er sei evakuiert worden. Augenzeugen berichteten von einer riesigen Rauchwolke über dem Haus.

