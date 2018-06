Genf (AFP) - (AFP) Zwei Tage nach dem schweren Zugunglück in der Schweiz sind sich die Behörden sicher, dass in der Lok keine weiteren Opfer eingequetscht wurden. Die Feuerwehr habe die ganze Nacht daran gearbeitet, die Lok auseinanderzunehmen, um nach weiteren möglichen Opfern zu suchen, teilte die Polizei des Kanton Waadt am Mittwoch mit. Bis zum Ende der Arbeiten um 06.00 Uhr sei aber niemand gefunden worden.

