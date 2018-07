Suhl (SID) - Sportschützin Sonja Scheibl hat zum Auftakt der Heim-EM in Suhl eine Medaille im Trapwettbewerb knapp verpasst. Die 33-Jährige aus Itzsted musse sich nach einem hoffnungsvollen Beginn mit Rang fünf begnügen. Neue Europameisterin wurde die Italienerin Jessica Rossi durch ein 12:11 im Finale gegen Zuzana Stefecekova (Slowakei). Bronze ging an Federica Caporuscio (Italien). "Im Finale ist es nicht ganz so gelaufen, wie ich wollte", sagte Scheibl: "Ich habe zu genau gearbeitet und hätte etwas flotter sein müssen."