Hamburg (SID) - Hockey-Bundestrainer Markus Weise warnt seine Mannschaft vor einer unkonzentrierten Herangehensweise an die EM in Boom bei Antwerpen (Belgien/17. bis 25. August). "Es ist sicherlich kein guter Ansatz, zu sagen: Wir müssen die EM nicht gewinnen, weil wir für die WM schon qualifiziert sind. Dann wird es sehr wahrscheinlich in die Hose gehen", sagte der 50-Jährige dem Radiosender Sport1.fm.

Mit der Qualifikation für die WM 2014 in Den Haag hat die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ihr primäres Ziel in diesem Jahr bereits erreicht. "Jetzt müssen wir sehen, wie wir mit der EM umgehen", sagte Weise: "Das ist ein superstarkes Turnier, und man hat nur fünf Spiele. Da kann man sich keinen Patzer leisten."