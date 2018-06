Beirut (AFP) - (AFP) Nach heftigen Gefechten mit kurdischen Milizen im Nordosten Syriens haben radikale Islamisten 200 kurdische Zivilisten als Geiseln genommen. Kämpfer der Al-Nusra-Front und der Gruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante hätten das Dorf Tall Aren im Osten der Provinz Aleppo erobert und belagerten das Dorf Tall Hassel, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch. Demnach begannen die Kämpfe am Sonntag, nachdem ein Kommandeur der Dschihadisten zum Angriff auf eine kurdische Brigade der Freien Syrischen Armee in Tall Hassel aufgerufen hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.