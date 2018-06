Washington (SID) - Andrea Petkovic hat das deutsche Duell mit Fed-Cup-Kollegin Mona Barthel beim WTA-Turnier in Washington D.C. für sich entschieden. Die ehemalige Weltranglistenneunte gewann im Achtelfinale des mit 235.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers 6:2, 6:2 und trifft nun auf Paula Ormaechea (Argentinien) oder Olga Puschkowa (Russland). Die topgesetzte Angelique Kerber aus Kiel spielte in der Nacht zum Donnerstag gegen Melanie Oudin (USA) um den Einzug in die Runde der besten Acht.

Die Darmstädterin Petkovic, die sich nach zahlreichen Verletzungen bis auf Platz 64 im Ranking zurückgekämpft hat, traf zum ersten Mal in einem Match der WTA-Tour auf die Weltranglisten-33. Barthel (Neumünster). Petkovic verwandelte nach nur 48 Minuten ihren zweiten Matchball zum Sieg und zog damit zum zweiten Mal in dieser Saison ins Viertelfinale eines WTA-Turniers ein.