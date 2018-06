Bangkok (AFP) Weil er nicht aufhörte zu singen, ist ein US-Tourist im Süden Thailands erstochen worden. Drei thailändische Musiker der Bar Longhorn Saloon hätten sich über den Gesang des 51-Jährigen in dem Lokal in Krabi am Ao-Nang-Strand offenbar so aufgeregt, dass sie ihn niedergestochen hätten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 27-jährige Sohn des Opfers habe bei dem Vorfall eine Stichwunde davongetragen. Die drei Musiker wurden den Angaben zufolge noch am Tatort festgenommen und gestanden die Messerattacke.

