Washington (AFP) Nach Farbattacken auf mehrere Monumente in Washington ist eine der Tat verdächtige Chinesin dem Gericht vorgeführt worden. Die 58-Jährige müsse sich wegen Sachbeschädigung verantworten und bleibe bis zur nächsten Anhörung am Freitag hinter Gittern, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag (Ortszeit). Die Frau war am Montag in der National Cathedral festgenommen worden, sie hatte nach Justizangaben eine Dose mit grüner Farbe bei sich. Ihr drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft und 5000 Dollar (3800 Euro) Strafe.

