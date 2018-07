New York (AFP) Erstmals seit dem Börsengang von Facebook ist der Aktienkurs des Internetkonzerns über den Emissionspreis gestiegen. Kurz nach Öffnung der Märkte am Mittwoch stieg die Aktie des sozialen Netzwerks in New York kurzzeitig auf 38,31 Dollar (28,62 Euro), bevor sie wieder an Wert verlor. Bisher hatte die Aktie nur ein Mal den Emissionspreis von 38 Dollar geknackt und zwar am ersten Tag im Mai 2012.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.