Washington (AFP) - (AFP) Inmitten der Affäre um die flächendeckende Überwachung des Internets durch den US-Geheimdienst hat die britische Zeitung "The Guardian" am Mittwoch Dokumente zu einem möglicherweise noch weitreichenderen Geheimprogramm veröffentlicht. Laut den Dokumenten, die der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden der Zeitung übermittelte, erlaubt das Programm namens XKeyscore die Einsicht in "praktisch alles, was ein gewöhnlicher Nutzer im Internet tut".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.