Berlin (dpa) - Die Opposition hat Verteidigungsminister Thomas de Maizière in der Drohnen-Affäre aufgerufen, die Verantwortung für das Debakel nicht auf andere abzuwälzen. Der Ressortchef sei selbst für alles verantwortlich, was in seinem Haus geschehe, sagte der SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold. De Maizières muss heute im Untersuchungsausschuss zur "Euro Hawk"-Affäre aussagen. Die Beschaffung der Drohne war Mitte Mai wegen Zulassungsproblemen und einer drohenden Kostenexplosion abgebrochen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.