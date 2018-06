Köln (SID) - (SID) - Basketball-Bundestrainer Frank Menz hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Nationalspieler Philipp Neumann reagiert und den Berliner Jonas Wohlfarth-Bottermann für die bevorstehenden Maßnahmen in der EM-Vorbereitung nachnominiert. Der 23-Jährige stieß am Freitag in Heidelberg zur Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Der Bamberger Neumann laboiert an Achillessehnenbeschwerden und muss mindestens zwei Wochen pausieren.

"Jonas hat schon eine Universiade bei mir gespielt und war auch in diesem Jahr dabei, als ich die ersten beiden A2-Wochen das Training geleitet habe. Er kennt unsere Konzeption genau und muss nicht lange angelernt werden. Insofern bin ich sehr froh, so schnell und gut Ersatz gefunden zu haben", sagte Menz.